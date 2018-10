Am Mittwochvormittag musste die Bleiberger Landesstraße (L 35) wegen umgestürzter Bäume teilweise gesperrt werden. Sperre wurde am späten Abend aufgehoben.

Aktuell ist die L 35 auf Höhe heiligengeist bis Hüttendorf gesperrt © KK/FF Bad Bleiberg

Die Bleiberger Landesstraße (L 35) musste am späten Mittwochvormittag teilweise gesperrt werden. Grund dafür sind umgestürzte Bäume und die starken Windböen. "Es ist Gefahr in Verzug, deshalb musste die Straße gesperrt werden", berichtet Joachim Kerschbaumer von der Abteilung Verkehrswesen der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land. Die Sperre gilt aktuell für den Bereich Höhe Heiligengeist bis Höhe Hüttendorf. Wie lang die Sperre noch andauern wird, ist nicht absehbar. "Wir müssen erst abwarten, wie sich die Wetterlage weiter entwickelt", sagt Kerschbaumer. Laut Bürgermeister Christian Hecher konnte die Sperre am Abend wieder aufgehoben werden.