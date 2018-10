Am 23. November geht in Villach der erste große Krampuslauf der Saison über die Bühne. Villacher Höhlenteufel starten im Vorfeld schon große Sicherheitskampagne.

Die 20 Mitglieder der Höhlenteufel freuen sich schon auf den Lauf. © KK/Villacher Höhlenteufel

23 Gruppen aus Österreich und Italien werden am 23. November beim "1. Krampuslauf der Villacher Höhlenteufel" in der Oberen Fellach teilnehmen. Beginn ist um 18.30 Uhr. Es ist einer der ersten großen Krampusläufe der Saison in der Draustadt. "Wir werden den Besuchern eine große Show und internationales Flair bieten", kündigt Obmann Christopher Wieser an.