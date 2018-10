Facebook

Claudia Boyneburg-Lengsfeld-Spendier will noch heuer mit dem Umbau des Stadthauses starten © KLZ/Lisa Holzfeind

In der Villacher Hotellerie geht es derzeit Schlag auf Schlag. Erst im August hat der Veldener Hotelier Andreas Hofmayer das Hotel Post am Hauptplatz übernommen. Im September hat Hendlbaron Miki Aleksic sein erstes eigenes Hotel in Maria Gail eröffnet. Wie nun offiziell bekannt wurde, hat auch Claudia Boyneburg-Lengsfeld-Spendier, Chefin des Hotels „Goldenes Lamm“ und SPÖ-Politikerin, große Pläne. Sie hat im August das Stadthaus direkt neben ihrem Hotel am Hauptplatz gekauft und plant dort eine Erweiterung.

