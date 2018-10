Premiere für das gemeinsame Faschingswecken in der Kärntner Landesregierung am 11. November. Villach wird zur Faschings-Landeshauptstadt 2019 gekürt.

© Weichselbraun

Das in vielen Teilen Europas stattfindende Narrenwecken findet heuer zum ersten Mal am 11. November um 11:11 Uhr in der Kärntner Landesregierung statt. Vertreter aus zahlreichen Faschingsgilden werden daran teilnehmen, darunter auch die Villacher. Bis dahin wird auch schon feststehen, wer das Villacher Pinzenpaar sein wird. Dieses wird am 10. November präsentiert. Am 11. November wird das Villacher Prinzenpaar im Zuge der Veranstaltung vom Landeshauptmann Peter Kaiser und dem Landespräsidenten des Bund der Österreichischen Faschingsgilden, Bruno Arendt, als Landes-Faschingsprinzenpaar inthronisiert.