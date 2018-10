Villacher Fasching Startschuss für Kartenverkauf ist erfolgt

In Villach hat der Kartenverkauf für die Faschingssitzungen 2019 begonnen. Premiere ist heuer schon am 11. Jänner. Erstmals gibt es auch eine Sitzung, wo das Publikum maskiert erscheinen muss.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Die Sitzungstermine stehen schon fest. Jetzt fehlt nur noch die Bekanntgabe der Namen des heurigen Prinzenpaares, dann kann die fünfte Jahreszeit in der Draustadt beginnen.

Der Kartenverkauf für die insgesamt 16 Sitzungen in Villach hat bereits begonnen. Premiere ist heuer übrigens schon am 11. Jänner, am 19. Jänner gibt es zum ersten Mal überhaupt eine Sitzung, bei der das Publikum maskiert erscheinen soll. Ebenfalls neu ist die ÖBB-Sitzung am Sonntag, 20. Jänner, für die Gäste Bahnfahrt plus Eintrittsticket im Paket erwerben können.

Erhältlich sind die Karten für die Sitzungen unter: Tel: 04242/22 160; info@villacher-fasching.at; im Gildenhaus (Reitschulgasse 9).

Sitzungstermine Freitag 11. Jänner 2019 Premiere 19:55 Uhr Samstag 12. Jänner 2019 19:55 Samstag 19. Jänner 2019 13:30 Sonntag 20. Jänner 2019 19:55 Freitag 25. Jänner 2019 19:55 Samstag 26. Jänner 2019 19:55 Freitag 01. Februar 2019 19:55 Samstag 02. Februar 2019 19:55 Sonntag 03. Februar 2019 Kindersitzung 19:55 Freitag 08. Februar 2019 19:55 Samstag 09. Februar 2019 19:55 Freitag 15. Februar 2019 19:55 Samstag 16. Februar 2019 19:55 Donnerstag 21. Februar 2019 19:5: erste ORF-Aufzeichnung Freitag 22. Februar 2019 19:55: zweite ORF-Aufzeichnung Samstag 23. Februar 2019 19.55: dritte ORF-Aufzeichnung Alle Infos: http://www.villacher-fasching.at

Mehr zum Thema Villacher Fasching Gelungene Premiere der Narren