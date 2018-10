Am Samstag laden "Superglueart" zur "Carinthian Rocknight" in den Bambergsaal. Ebenfalls mit dabei: Die Müllionäre aus Villach und Chaos Messerschmitt aus Leoben.

Als Special Guests geben sich am Samstag "Die Müllionäre" die Ehre © kk

Das in den Jahren 1910/1911 erbaute Villacher Parkhotel war seinerzeit ein Hotspot für Bälle und Veranstaltungen aller Art. In den 90ern und frühen 2000ern diente der Bambergsaal als Kulisse für zahlreiche Jugendkulturveranstaltungen, insbesondere auch für Livekonzerte lokaler Musikgruppen. In den letzten Jahren wurde es aus musikalischer Sicht eher ruhig im Parkhotel. "Dem wollen wir mit unserer Veranstaltung am Samstag entgegenwirken. Es wird ein Konzert mitten in der Villacher Innenstadt, welches das altehrwürdige Parkhotel aus seinem Dornröschenschlaf holen wird", so Steve Kriegl, Schlagzeuger der Band "Superglueart" (auf Kärntnerisch: "Supergluat") und Mitorganisator der "1. Superglueart Carinthian Rocknight".