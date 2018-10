Am Oberen Kirchenplatz in Villach ist jetzt wieder ein Handyshop zu finden.

Der neue Handyshop ist schon eingerichtet © KK/Stadtmarketing

Im heurigen Sommer ist der "Drei-Shop" vom Oberen Kirchenplatz weggezogen und in den Interspar in der Ringmauergasse übersiedelt. Nun konnte für das Geschäft in der Villacher Innenstadt ein Nachmieter gefunden werden. Es ist wieder ein Handyshop. Shopleiter Sinisa Radicevic und Fachberater Felix Untersteiner bieten ab sofort am Oberen Kirchenplatz aktuellste Handys ganz ohne Bindung und frei für alle Netze angeboten. Auch im Sortiment sind offene Tablets, Router sowie entsprechendes Zubehör.