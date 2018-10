Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht auf Samstag in der Steinwenderstraße Kunstprojekt von Schülern der CHS Villach.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So wurde das Kunstprojekt verunstaltet © KK/Philipp Jakob Sommeregger

Am Mittwoch hat die 3. AHK-Klasse des CHS Villach damit begonnen, den Fußgänger- und Radtunnel in der Steinwenderstraße unweit der Drau zu verschönern. Initiiert wurde dieses Kunstprojekt von Anna Lepuschitz im Rahmen der Aktion "72 Stunden ohne Kompromiss", mithilfe dieser kärntenweit in freiwilligen Stunden soziale Projekt umgesetzt werden. Unbekannte haben sich in der Nacht auf Samstag aber über das Kunstwerk in Villach hergemacht und es mit unschönen Schriftzügen beschmiert.