Das Stück „Rigoletto“ wird am 22. Oktober im Congress Center in Villach vom Ensemble der Tschechischen Oper Prag und der Oper Usti nad Labem aufgeführt.

© KK/Veranstalter

Auf ihrer Tournee durch Europa gibt die Tschechische Oper Prag in Kooperation mit der Nordböhmischen Oper Usti nad Labem ein Gastspiel in Villach. Das 70-köpfige Ensemble samt Orchester bringt am Montag, den 22. Oktober, Giuseppe Verdis erstes Meisterwerk „Rigoletto“ auf die Bühne. Gespielt wird das Stück in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln.