Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schüler der Berufsschule zeigten ihr Können © Daniel Raunig

Der Karnerhof am Faaker See, die Hinteregger Hotels am Katschberg oder der Bärenwirt in Hermagor. Renommierte Tourismusbetriebe quer durch das Land eint eine Herausforderung: die Suche nach Nachwuchspersonal. 562 Lehrstellen sind in der Gastronomie und Hotellerie in Kärnten aktuell offen – und das, obwohl 423 Jugendliche auf der Suche nach einer Lehrstelle sind.