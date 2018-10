Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So soll das neue Appartementhotel aussehen © KK/Privat

Das Hotel „Seeblick“ am Seecorso in Velden hat schon viele Gäste kommen und gehen sehen. Vor zwei Monaten hat sich auch Investor Erich Schramm verabschiedet und das Hotel an den deutschen Auto-Tycoon Rolf Kamps verkauft. Der neue Eigentümer, der in Velden bereits das Restaurant Aqua und über zwei Dutzend Geschäfte vom Korso bis zum Wösshaus verpachtet, hat große Pläne: Er will das „Seeblick“ um fünf Millionen Euro zu einem Appartementhotel ausbauen. Betreiben soll es die Veldener Touristikerin Heide Pichler-Herritsch. Noch heuer soll der Umbau starten. Dieser ist allerdings, wie die Vorgeschichte zeigt, umstritten.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.