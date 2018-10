Die gebürtige Villacherin Martina Novotny (36) hat es bis an die Spitze der Karriereleiter geschafft und ist Chefin von 7000 Mitarbeitern bei Depot.

Eine Frau, die weiß was sie will: Die gebürtige Villacherin Martina Novotny hat sich den Chefsessel bei Depot gesichert © Depot

"Geschenkt wird einem nichts. Schon gar nicht als Frau“, stellt Martina Novotny klar. Die gebürtige Villacherin hat es mit harter Arbeit, Disziplin und Durchhaltevermögen bis ganz nach oben geschafft. Sie ist Geschäftsführerin der Gries Deco Company GmbH – besser bekannt als das Wohnaccessoires-Unternehmen Depot. Mit 36 Jahren ist sie Chefin von mehr als 7000 Mitarbeitern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 700 Filialen (Depot und Rooms by Depot) gibt es insgesamt, 80 davon in Österreich.

