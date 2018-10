Villachs Jugend stellt sich bei einer Aktion der katholischen Kirche drei Tage lang in den Dienst sozialer Projekte.

Die 3. AHK-Klasse des CHS Villach verschönert mit Anna Lepuschitz (ganz oben) den Tunnel © Harald Pacheiner

Wenn sich Jugendliche in ganz Österreich bereit machen, um anzupacken, heißt es wieder: „72 Stunden ohne Kompromiss“. Bei der größten Jugendsozialaktion des Landes arbeiten tausende junge Menschen zeitgleich in ganz Österreich 72 Stunden lang an rund 3000 sozialen Projekten.

