FPÖ-Plakatserie mitten in der Legislaturperiode sorgt für Irritation. Stadtrat spricht von „Imagekampagne“. Gewählt wird 2021.

Plakatserie in Villach

Die FPÖ wirbt in Villach auf 18 Plakatwänden © Lisa Holzfeind

Für Verwunderung sorgt eine Imagekampagne der Freiheitlichen in Villach. Versehen mit dem Slogan „Er versteht Villach“ lacht Stadtrat Erwin Baumann an mehreren Straßenzügen und Haltestellen von Plakatwänden. Die nächsten Gemeinderatswahlen finden allerdings erst im März 2021 statt. „Die Kampagne verfolgt das Ziel, mich als Umweltstadtrat bekannt zu machen. Viele kennen mich nur als Wohnungsreferent. Ich mache aber auch im Umweltbereich viel“, so Baumann.

