Im S'frische Eck"Babybox" ab Dezember neu in Villach

Ab Dezember gibt es in Villach ein Aboservice für Babykleidung. Eltern können Boxen mit je 25 Kleidungsstücken bestellen. Unternehmerin gewann mit der Idee „Mein Pop up Store“-Wettbewerb.

So sehen die Lieferungen aus © KK/Privat

Isabella Hold ist die Siegerin des Wettbewerbs „Mein Pop up Store“, der vom Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF), der Stadt Villach und dem Land Kärnten ausgeschrieben wurde. Sie konnte die Jury mit ihrem Konzept von „Babybox“ überzeugen und siedelt sich ab Dezember für sechs Monate in der unteren Geschäftsfläche vom ehemaligen "S'frische Eck" an. Der Mietbetrag liegt dank des Wettbewerbs nur bei drei Euro pro Quadratmeter, zusätzlich gibt es eine Prämierung durch den KWF von 3000 Euro.

