Am Freitag proben Einsatzkräfte im Tunnel St. Niklas auf der A 11 Karawankenautobahn den Ernstfall. Der Tunnel ist am Freitag ab 17 Uhr Richtung Villach gesperrt, Richtung Slowenien ab 19 Uhr. Freigabe 22 Uhr.

© Klz/Koscher

Mehr als 200 Einsatzkräfte von Feuerwehren und Rettung, der Autobahnpolizei und von der Asfinag sind am Freitag bei einer Großübung im Tunnel St. Niklas auf der A 11 Karawanken Autobahn im "Alarmzustand". Das Szenario, auf das die Feuerwehren als allererste treffen werden, ist diesen allerdings unbekannt, eine Vorbereitung kann so wie auch im Ernstfall also nicht erfolgen.