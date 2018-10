Auf einem Firmengelände in Treffen kam es am Mittwoch zu einem Brand. Der Motorraum einer Arbeitsmaschine fing Feuer. 15 Mann der Feuerwehr waren im Einsatz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs

Vermutlich war es ein technischer Defekt, der am Mittwoch auf einem Firmengelände in Treffen einen Brand verursachte. Gegen 16.55 Uhr begann nämlich plötzlich der Motorraum einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine zu brennen. Ein 40-jähriger Mann aus Landskron, der durch Zufall am Firmengelände vorbeifuhr, bemerkte das Feuer und konnte es mit einem Feuerlöscher löschen. Die FF Treffen, die mit 15 Mann und 2 Fahrzeugen anrückte, musste nicht mehr eingreifen. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.