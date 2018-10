Am Mittwoch hatte sich ein Autofahrer nicht im Griff: Bei einer Kreuzung in Klagenfurt stieg er aus und schlug auf gegen Seitenscheibe eines Autofahrers hinter ihm, dann zückte er ein Stanleymesser.

© Klz/Eder

Mittwoch, später Nachmittag: Ein bisher unbekannter Täter fuhr auf der A 2 von Villach nach Klagenfurt und beging dabei bereits mehrere Verwaltungsübertretungen. Im Stadtgebiet von Klagenfurt hielt er an einer Kreuzung mit Rotlicht an. Er stieg aus dem Auto und ging zum Auto eines Veldeners (26), der ebenfalls von Villach nach Klagenfurt gefahren war. Der Unbekannte schlug plötzlich gegen die Seitenscheibe des 26-Jährigen und drohte dem Mann mit einem Stanleymesser in der Hand.