Geprüft Brücken in Villach werden Check unterzogen

Ein Mitarbeiterteam der Abteilung Tiefbau der Stadt Villach arbeitet derzeit am alljährlichen „Brückencheck“. Am Donnerstag wird etwa die Alpen-Adria-Brücke unter die Lupe genommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Friedensbrücke wird auch geprüft © KK/Stadt Villach

Diese periodische Überprüfung findet für sämtliche Objekte der Stadt alle zwei Jahre statt und ist in den Richtlinien und Vorschriften für die Betreiber vorgeschrieben. Am Donnerstag wird zum Beispiel die Alpen-Adria-Brücke genau unter die Lupe genommen. Demnächst kommen die Westtangente, der SEZ-Durchlass und die Friedensbrücke an die Reihe. Insgesamt gibt es im Stadtgemeindegebiet 120 Objekte zu prüfen, je nach Zugänglichkeit kommt es dabei gelegentlich auch zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen - wenn etwa ein Kran für den „Brückencheck“ benötigt wird.