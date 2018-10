In Villach kommt es aufgrund verschiedener Baumaßnahmen aktuell zu Verkehrsbehinderungen.

Wegen der Durchführung von Montagearbeiten kommt es am Hauptplatz entlang des Objektes Hauptplatz Nummer 21 (Fielmann) am 29. Oktober in der Zeit von 07 bis 11 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.