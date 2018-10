In Villach hat Anfang dieser Woche die Montage der Weihnachtsbeleuchtung begonnen. 120.000 Lichter werden heuer im Advent erstrahlen.

Am Stadtpfarrturm sind die Monteure derzeit im Einsatz © Lisa Holzfeind

Mit den Vorbereitungen kann man nie früh genug beginnen. Das denkt sich wohl die Stadt Villach. Am Dienstag hat sie nämlich mit der aufwendigen Montage der Weihnachtsbeleuchtung begonnen. Die Mitarbeiter der Firma ETK Tischner und Klein haben die ersten Lichterketten am Campanile der Stadthauptpfarrkirche angebracht. Die Arbeiten finden mittels Hebekran in 54 Metern Höhe statt.