Der Lkw wurde aus dem Verkehr gezogen © APA/Fohringer, Symbolbild

Am Sattelkraftfahrzeug eines Griechen wurden am Montag auf der Südautobahn A2 (Parkplatz Greuth in Arnoldstein) so schwere technische Mängel festgestellt, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Unter anderem fehlten die Waschdüsen für die Windschutzscheibe, es tropfte ständig Öl vom Motor herab. Beim Sattelanhänger fehlten an der dritten Achse eine Bremsscheibe und die Bremsbeläge vollständig. Nach Angabe des 40-jährigen Kraftfahrers seien diese aufgrund eines Defektes ausgebaut worden.

Weiters wurden bei der Kontrolle der Schaublätter erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Die Kennzeichentafeln und die Zulassungsscheine wurden abgenommen.