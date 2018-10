Seit 15 Jahren gibt es "Laufsport Münzer" in Villach. Nun soll das Geschäft in die Widmanngasse umziehen. Renovierungsarbeiten sollen demnächst beginnen.

Oliver Münzer siedelt mit seinem Laufsport-Fachgeschäft in die Widmanngasse 41 © Jandl

Heuer feiert Laufsport Münzer in der Villacher Italiener Straße sein 15-Jahr-Jubiläum. Quasi als "Geburtstagsgeschenk" siedelt das Geschäft in die Widmanngasse 41, wo bis vor wenigen Wochen das Modegeschäft "Nr. 41" angesiedelt war. "Das wir umziehen, ist fix. Ich will noch näher in die Innenstadt. Bis spätestens Februar wollen wir am neuen Standort sein, die Frequenz sollte passen", verrät Geschäftsführer Oliver Münzer. Bis dorthin sollen vom Hauseigentümer noch die Fassade, die Fenster und das Eingangsportal renoviert werden.

