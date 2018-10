Facebook

Der Kelag sind solche Fälle bekannt © KLZ/Hassler

In der Vorwoche klingelte das Telefon eines 86 Jahre alten Mannes, der in einem Einfamilienhaus in Velden lebt. Ein vermeintlicher Mitarbeiter der Kelag Kärnten war am anderen Ende der Leitung und sagte, dass er in dem Haus etwas überprüfen müsse. "Da mein Vater erst vor Kurzem eine höhere Stromnachzahlung erhalten hatte, dachte er sich bei dem Anruf nichts", erzählt die Tochter des Pensionisten. Ein Termin für den nächsten Tag wurde ausgemacht.