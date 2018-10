Schwerer Unfall auf einer Straßenbaustelle in Wernberg. Ein 26-jähriger Kraftfahrer aus Villach geriet mit seinem Lkw auf den neu aufgeschütteten Straßen-Unterbau. Der Laster rutschte über die Böschung und kippte um.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Verletzte wurde ins LKH Villach eingeliefert © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Schwerer Unfall am Montag gegen 16.35 Uhr auf einer Straßenbaustelle. Ein 26-jähriger Kraftfahrer aus Villach fuhr mit seinem Lkw auf der Kärntner Straße von Wernberg in Richtung Kaltschach. Dabei geriet er auf den neu aufgeschütteten und verdichteten Unterbau der Straße. Der Lkw rutschte rechts ab und in weiterer Folge über eine rund zwei Meter hohe Böschung. Der Laster kippte um. Der Kraftfahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.