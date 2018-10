Am Montag um 6 Uhr wollte ein Räuber einer Frau in Villach die Handtasche entreißen. Der Mann trug eine Strumpfmaske. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise.

Die Polizei sucht nach dem Unbekannten © KLZ/Scheriau

Am Montag gegen 6 Uhr war eine 42-jährige Frau in der Innenstadt von Villach auf ihrem Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Im Bereich der Dr. Semmelweiß Straße stand plötzlich ein Mann neben ihr und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Sie wehrte sich heftig, dabei erlitt die Frau mehrere Schnittwunden am Handrücken ihrer linken Hand. Laut ihren Aussagen soll der Unbekannte ein kleines Messer benutzt haben. Mit diesem Messer hat er die Frau verletzt. Da die Frau die Handtasche trotzdem festhielt, ließ der Täter ab und flüchtete.