Für einen privaten Käufer uninteressant: das von Badegästen heiß geliebte Strandbad in Velden © Daniel Raunig

Nach einem außergewöhnlichen Sommer ist es still geworden um den See. Geglättet haben sich auch die Wogen um das historische Strandbad in Velden, das von Eigentümer Anton Karl Bulfon auf der Plattform willhaben.at zum Preis von knapp zwölf Millionen Euro zum Verkauf angeboten worden war. Mangels Interessenten nahm Bulfon die Immobilie jedoch Mitte September vom Markt und er kann sich einen neuerlichen Verkaufsversuch frühestens Mitte der 2030er Jahre vorstellen, wenn das Ende des Pachtvertrages mit der Gemeinde Velden naht. Diese Bindung machte in Kombination mit der Widmung Grünland/Bau, welche die Nutzung stark einschränkt, das knapp 12.000 Quadratmeter große Areal unverkäuflich.

