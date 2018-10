Die Ballsaison in Kärnten und Osttirol ist wieder in vollem Gange. Die Maturantinnen und Maturanten bitten zum Tanz. Klicken Sie sich durch die besten Ballfotos!

BRG-Ball in Millstatt mit Ferdinand Raunegger, Melitta Thorbauer, Norbert Santner, Sandra Glatz und Jeremias Thalmann © (c) Patrick Sommeregger-Baurecht

Lernen war gestern, heute wird - ausnahmsweise - gefeiert! Und die Kleine Zeitung ist live dabei.

Die Maturantinnen und Maturanten aus Kärnten und Osttirol laden nach vielen intensiven Vorbereitungsstunden zu ihren heurigen Bällen. Die Mottos sind auch in dieser Saison wieder äußerst vielfältig, die Eltern stolz, die Mitternachtseinlagen spektakulär und die Besucher aller Altersklassen bestens gelaunt.

Hier finden Sie die besten Fotos der jungen "Dancing Stars" aus Kärnten und Osttirol - egal ob sie klassisch das Tanzbein schwingen oder im Disco-Bereich.

Viel Spaß beim Durchklicken!

Millstatt: Maturaball des BRG 41 Maturanten und Maturantinnen tanzten durch die Nacht. Die Band Wallner und Wallner begleitete die Schüler und ihre Gäste den ganzen Abend mit Tanzmusik. Acht Jahre Zirkus lautete Das Motto des Abends. Klicken Sie sich durch die Bilder!

Lienz: Gym Ball 2018 Direktor Roland Roßbacher begrüßte die Ballgäste. Dann ging es auch schon los mit der Polonaise. Choreographiert hat diese Steffi Weichselbraun. Der Ball des Gymnasium Lienz stand unter dem Motto „Colourful World – Break the monotony". Klicken Sie sich durch die Bilder...

Lienz: Ball der HLW und HTL "Cirque De La Vie": Die Show des Lebens beginnt. Unter diesem Motto stand der Abschlussball. Das Besondere: Die Schüler der HTL und der HLW haben sich zusammengetan, um den Ball zu organisieren. Klicken Sie sich durch die Bilder...

Congress Center: Ball der Wirtschaftsakademie Villach Der Ball wurde vom "Jailhouse Rock'n Roll Club Villach" unter Leitung von Nicole Schojer eröffnet. Klicken Sie sich durch die Bilder!

Lienz: Borg Ball 2018 Der Borg Ball stand unter dem Motto „Mamma Mia – Here we (never) go again". Der Ball wurde eröffnet von Lea-Sophie Franz und Miriam Ranner (v.l.). Ballkomitee von links: Johannes Fürhapter, Wolfgang Schett, Stefan Huter, Emilia Webhofer, Lea-Sophie Franz, Miriam Ranner, Lena Robitsch, Jana Fee Mersich und Sumeja Duranovic. Den Professoren wurde für ihre Hilfe gedankt. Josef Dullnig (vorübergehender Schulleiter) und Schulsprecher Johannes Fürhapter. Klicken Sie sich durch die Bilder...

Lienz: Ein "verbrecherisch guter" HAK-Ball Den Abend eröffneten Valeria Brunner und Schulsprecher Lukas Bachlechner... Es folgte die Polonaise... Die Band "Emergency Case" sorgte für Stimmung im Ballsaal... "Dropchainer" Clemens Mandler heizte in der Disco ein... Um Punkt 00:00 Uhr begann die heiß ersehnte Mitternachtseinlage...