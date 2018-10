Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Etwas mehr als ein Jahr hauchten Christina Brunner und Klaus Fischer dem Kreuzwirt neues Leben ein © Harald Schwinger

Mit der Übernahme des Kreuzwirts in Villach ging für Christina Brunner und Klaus Fischer im Juni vorigen Jahres ein beruflicher Traum in Erfüllung. Die beiden Neo-Wirte brachten frischen Wind in das Villacher Traditionsgasthaus.