© APA/Leukert

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden führten Beamte des Stadtpolizeikommandos Villachs in einem Lokal im Stadtgebiet eine Schwerpunktaktion gegen die Suchtgiftkriminalität durch. Dabei konnten die Beamten rund acht Gramm Cannabiskraut und rund sieben Gramm Kokain (in mehreren Verpackungen) auffinden und sicherstellen.

Ein serbischer Staatsbürger, der sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltet, wurde nach den fremdenrechtlichen Bestimmungen festgenommen. Eine Zuordnung der sichergestellten Suchtmittel ist Gegenstand der derzeit noch laufenden Ermittlungen.