Der Mann wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt © KLZ/Kanizaj

In der Nacht auf Sonntag eskalierte ein Streit zwischen einem jungen Pärchen in Bad Bleiberg. Der 24-jährige Bad Bleiberger und die 22-jährige Villacherin waren zu diesem Zeitpunkt gerade im Auto der jungen Frau. Plötzlich geriet der 24-Jährige in Rage und fing an, mit seinen Fäusten gegen das Fahrzeuginnere zu schlagen. Dann ergriff der Mann seine Lebensgefährtin und begann sie zu würgen und zu schlagen. Dabei bedrohte er diese auch mit dem Umbringen.