So sieht der neue Store im Atrio von innen aus © KK/Rituals

Einige Wochen lang wurde umgebaut, in dieser Woche war es nun soweit: Das neue Geschäft des holländischen Kosmetik-Riesen "Rituals" eröffnete im Villacher Atrio seine zweite Kärnten-Filiale. "Das Sortiment bietet Körper- und Gesichtspflege, Parfums und edle Teesorten, aber auch Kleidung, die Tragekomfort verspricht", so Michaela Merkelbach, Marketing Coordinator bei "Rituals". Ebenfalls im Sortiment gibt es Raumdüfte und Duftkerzen. Das neue Geschäft befindet sich im Erdgeschoß in der ehemaligen Pimkie-Filiale. Eine zweite Filiale betreibt "Rituals" in den City Arkaden in Klagenfurt.