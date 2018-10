Das Geschäft in der Karl- und Rathausgasse wird wieder eröffnet, in der Widmangasse gibt es einen neuen Shop.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der neue „Carla+“-Shop in der Widmanngasse. Ursula Luschnig (links), Christi na Staubmann und Josef Marketz von der Caritas freuen sich © kk/Caritas

In neuem Glanz erstrahlt der Standort der Caritas in Villach. Seit fünf Wochen ist der „Carla“-Shop in der Karlgasse beziehungsweise Rathausgasse geschlossen, am Montag wird er neu eröffnet. „Es wurden kleinere Sanierungsarbeiten durchgeführt und die Räumlichkeiten offener gestaltet, auch Dekoration und Einrichtung wurden neu gestaltet“, sagt Christina Staubmann, Bereichsleiterin der Caritas. Zur Auswahl stehen Gewand, Haushaltszubehör und Spielzeug. Zudem wurde einer der Beratungsräume für Hilfesuchende barrierefrei gestaltet. Acht Personen kümmern sich am Standort Villach um Sozial-und Lebensberatung sowie Psychotherapie.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.