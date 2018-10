Experte hat am Freitag den Kampf gegen Bettwanzen im Internet der Tourismusschule Villach begonnen. Neue Nano-Methode kommt zum Einsatz. Schulbetrieb soll am Montag wieder aufgenommen werden.

Mit Wanzenfallen wird aktuell der Grad des Befalls im KTS-Internat geprüft © Höher

Die Tourismusschule in Villach bleibt auch am Freitag noch wegen unliebsamer Gäste für die Schüler geschlossen. Grund dafür ist ein Bettwanzenbefall im Internat und Lehrhotel Atrium, der am Mittwoch festgestellt wurde. Aktuell werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die kleinen Plagegeister wieder los zu werden. "Wir haben einen Schädlingsbekämpfer im Haus, der mit neuester Technik gegen die Bettwanzen vorgeht", sagt Schuldirektor Gerfried Pirker. Diese neue Methode nennt sich Nano-Vernebelung. Ein Mix aus Wasserstoffperoxid und einer speziellen Flüssigkeit, die auch gegen Viren und Bakterien eingesetzt wird, tötet die kleinen Tierchen ab. Mit Fallen wird zusätzlich festgestellt, wo in den insgesamt 40 Zimmern sich noch Wanzen befinden.

