Am Freitag bleibt es weiterhin mild. In und um Villach sind Werte nahe 20 Grad zu erwarten. Der Föhn wird schwächer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Gerlitzen

Aus Südwesten zieht am Freitag eine Störung herbei. Sie schwächt sich aber ab und löst sich weitgehend sogar auf. Meist zeigen sich daher in und um Villach nur harmlose Wolkenfelder am Himmel. Vor allem ganz im Osten lösen sich flache Nebelfelder rasch auf und dann dominiert einmal mehr der Sonnenschein. "Man sollte daher den Goldenen Oktober ausnutzen, auch wenn das Wetter sicherlich nicht makellos schön sein wird", empfiehlt der Wetterexperte Werner Troger. Die Tageshöchsttemperaturen schaffen es neuerlich auf 20 Grad. Der föhnige Südwind (Jauk) flaut vorübergehend ab, das betrifft vor allem das Rosental.