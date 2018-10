Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erfinder Christian Hartl (links) und Peter Juchart sind von den Roboter-Cocktails begeistert Villach FH Villach © KLZ/Weichselbraun Helmuth

An den Theken diverser Gasthäuser wurde in der Vergangenheit schon die eine oder andere gute Idee geboren. So auch diese einzigartige „Schnapsidee“. Ein Roboter, der Cocktails mixen kann.

„Wir haben zu später Stunde über die Automatisierung in der Gastronomie geredet, da sind wir auf den Cocktail-Roboter gekommen und die Idee hat uns so gut gefallen, dass ich sie gleich umgesetzt habe“, erinnert sich Christian Hartl an ein Gespräch mit Peter Juchart, Geschäftsführer der „Cafe-Bar KaLani“ unweit der Fachhochschule (FH) in Villach.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.