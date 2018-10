Facebook

Die lange Tafel auf der Draubrücke wird 2019 doppelt so lang © Region Villach/Kirchgasser

Wer hat's erfunden? Die Villacher. 2014 organisierte die Tourismusregion Villach/Faaker See/Ossiacher See erstmals den seither jährlich stattfindenden Küchenkult. Der Erfolg der kulinarischen Veranstaltungsreihe hat mittlerweile auch andere inspiriert, was die Trendsetter freut und motiviert: 2019 wird sich der Villacher Küchenkult-Reigen deshalb über das ganze Jahr ziehen. Vorgestellt wurden die Pläne Medienvertretern und Feinschmeckern in der Vorwoche im Restaurant der Elbphilharmonie in Hamburg.

