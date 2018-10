Facebook

Sujetbild © (c) Karin Hautzenberger

Wegen der Durchführung von Fassadensanierungsarbeiten beim Objekt Obere Fellacher Straße Nummer 6 kommt es in diesem Bereich bis Montag, 15. Oktober, zu Verkehrsbehinderungen. Heute und morgen sowie am Montag, 15. Oktober 2018, jeweils in der Zeit von 8 bis 17 Uhr, wird die Obere Fellacher Straße zwischen dem Kreuzungsbereich mit der Unteren Fellacher Straße und der Zufahrt zum Firmengelände Löscher für den fließenden Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über das Firmengelände Löscher in Fahrtrichtung Eisenhammerweg.