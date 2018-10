Das Bauvorhaben am LKH Villach schreitet voran. In einem nächsten Schritt werden Zufahrten und Gehwege saniert. Es erfolgt eine Verlegung der bisherigen Hauptzufahrt bis Ende November.

Die Hauptzufahrt wird auf die Südseite verlegt © LKH/Villach

Der großflächige Umbau am LKH Villach schreitet voran. Im Rahmen der "Neustrukturierung Baustufe 1" wird seit Sommer 2017 am Neubau über der Tiefgarage gearbeitet, welcher sich bereits in der Ausbauphase befindet und im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein wird. Im Sommer 2019 wird dann mit dem Um- und Neubau des Bestandsgebäudes „Baustufe 1“ begonnen. Dort und im Neubau über der Tiefgarage werden schließlich die Abteilung für Psychiatrie, die Innere Medizin sowie die Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde untergebracht sein.