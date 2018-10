Facebook

Susanne und Rene Emmert betreiben die neue „Glüh-alm“. Sie hat von Montag bis Samstag geöffnet © Lisa Holzfeind

Die Kühe auf der Wiese weisen den Weg zur neuen Cafe-Bar „Glühalm“. Wer aber denkt, dass sich die Hütte auf dem Berg befindet, irrt. Die Betreiber, Susanne und Rene Emmert, bringen das Almflair direkt ins Tal, nach Treffen. Bevor es sie durch Zufall nach Kärnten verschlagen hat, hatte die Familie einen großen Biergarten in Nürnberg. In ihrem neuen Lokal an der Millstätter Straße, das am 22. Oktober offiziell eröffnet, dreht sich künftig alles um Almschmankerln. „Wir wollen Einheimische und Gäste ansprechen“, so die beiden 40-Jährigen.

