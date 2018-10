Facebook

Hie sehen die Nummer eins Anlaufstelle für Pizzen © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Leser der Kleinen Zeitung sind sich nicht einig, dennoch ist die Übereinstimmung groß. Die Villacher mögen die Pizzen vom Lieferserevice "Primavera" einfach. In einer Umfrage der Kleinen Zeitung hat das Service in der Stadt die Nase vorne. In mehr als 100 Kommentaren sprachen Leser "Primavera" die Bestnote aus. Dicht gefolgt vom Pizzaservice "da Cosimo". Gemundet haben außerdem die Pizzen von "Aroma", "Pizza Express", "Amico" und "Eduardo'S Pizzaservice". Die Umfrage sehen Sie auf der Facebook-Seite der Kleinen Zeitung Villach.