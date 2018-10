Facebook

Die Bäckerei bleibt weiter geöffnet © Oskar Hoeher

In ihrer Blütezeit in den 90er-Jahren war die Bäckerei Ebner aus Bad Bleiberg weit mehr als ein Brotgeschäft. Sie war ein Kommunikationszentrum für Jung und Alt. Beim Ebner trank man Kaffee und erfuhr, was im Hochtal los war. Bis der Betrieb 1996 kurz vor dem Aus stand. Seit gestern steht das Unternehmen wieder an jenem Tiefpunkt, an dem es damals gestanden war. Über das Vermögen der Bäckerei wurde gestern ein Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten betragen laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) 1,2 Millionen Euro, die Aktiva aber auch 1,2 Millionen Euro. Was fehlt, sei die Liquidität. Es sind rund 70 Gläubiger und 22 Mitarbeiter betroffen.

Ein Blick in die Geschichte des Unternehmens zeigt eine emotionale Berg- und Talfahrt. 1996 verstarb der damalige Besitzer, Bäckermeister Hans Ebner mit 54 Jahren tragischerweise an Malaria. Das Damoklesschwert schwebte über dem Unternehmen, das nach dem Niedergang des Bergbaus, der zweitgrößte Betrieb im Tal und Arbeitgeber für 20 Personen war. Der damalige (und heutige) Apotheker Gunnar Illing wollte das Aus der Bäckerei nicht zulassen und rief mit einer Bürgerinitiative aus 20 Personen zur Rettung auf. Vom Arzt bis zum Kaufmann sprangen im Hochtal diverse Personen als neue Gesellschafter ein, Illing führte die Geschäfte. Der damalige Bürgermeister Andreas Rauter (SPÖ) brachte eine namhafte Summe aus der Gemeindekasse ein. Eine Million Schilling haben die Bleiberger für ihre Bäckerei zusammengetragen. Mit Erfolg: Der Betrieb überlebte und florierte – und das Jahr darauf wurde Illing für sein Engagement belohnt und zum Bürgermeister gewählt. Er entthronte Rauter und die SPÖ nach mehr als zwei Perioden Amtszeit.

Die Jahre darauf lief beim Ebner am laufenden Band der Backofen, Illing leitete die Geschäfte weiter. Grundstücke wurden zugekauft, ein Cafe´eröffnet, eine Außenstelle beim Spar in Afritz eingerichtet, ein Kiosk beim LKH Villach beliefert. Es lief so lange gut, bis Lebensmittelketten mehr auf Backware setzten. „Die letzten zwei Jahre wurde es immer schwerer. Wir können mit der Menge und Geschwindigkeit der Großen nicht mithalten, obwohl wir viele treue Kunden im Hochtal haben“, sagt Illing, der seit 2015 nicht mehr Bürgermeister in Bad Bleiberg ist. Zuletzt investierte er laut eigenen Angaben noch große Summen aus seiner Privatkasse, jetzt musste ein Sanierungsplan eingeleitet werden. „Die Personalkosten wurden auch zu hoch“, sagt Illing, der sich langsam als geschäftsführender Gesellschafter zurückziehen möchte.

Die Bäckerei soll es aber weiter geben. Ein Mitarbeiter will den Betrieb als Bäckermeister fortführen. „Für uns ist der Bestand enorm wichtig. Als Signal der wirtschaftlichen Stärke und für die Nahversorgung“, sagt Bürgermeister Christian Hecher (ULB).

