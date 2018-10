Die dreifache Mutter Stefanie Ofner (30) aus Afritz ist im Jungbäuerinnenkalender 2019 vertreten. Sie will damit anderen Frauen Mut machen, in die Landwirtschaft zu gehen.

© KK/Jungbauernkalender 2019

Stefanie Ofner (30) ist eine Quereinsteigerin. Nach der Geburt ihres dritten Kindes vor vier Jahren gab sie ihren Beruf als Kindergartenpädagogin auf, um zusammen mit ihrem Mann Hermann einen Bauernhof in Afritz im Vollerwerb zu führen. „Ich wollte damals bei den Kindern sein“, so die Mutter von Kilian (4), Viktoria (6) und Sophia (8). Heute lacht sie aus dem aktuellen Jungbäuerinnenkalender 2019 und das Thema „Heldinnen der Landwirtschaft“ könnte für sie nicht passender sein. „Ich bereue den Schritt in die Landwirtschaft nicht, obwohl man 365 Tage im Jahr dafür im Einsatz ist. Jungen Bäuerinnen rate ich, mutig zu sein“, sagt sie.

