Bad Bleiberg Bäckerei Ebner mit 1,2 Millionen Euro Passiva insolvent

Die Bäckerei Ebner in Bad Bleiberg musste Insolvenz anmelden. Die Verbindlichkeiten liegen bei 1,2 Millionen Euro. 22 Dienstnehmer sind betroffen.

Die Bäckerei Ebner ist insolvent © Fotolia

Über das Vermögen der Bäckerei Ebner, die seit 1996 ein Bäckerei- und Konditorgewerbe in Bad Bleiberg betreibt, wurde am Landegericht Klagenfurt der Konkurs eröffnet. Die Verbindlichkeiten betragen laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) 1,2 Millionen Euro. Aber auch die Aktiva werden mit 1,2 Millionen Euro angegeben. Was fehlt, sei die Liquidität. Es sind rund 70 Gläubiger von der Insolvenz betroffen.

Aktuell hat das Unternehmen 22 Mitarbeiter beschäftigt. Die hauptsächliche unternehmerische Tätigkeit wird in Bad Bleiberg ausgeübt, wo 11 Mitarbeiter beschäftigt sind. Daneben gibt es den Spar-Markt in Afritz, wo 7 Mitarbeiter beschäftigt sind und den LKH Kiosk in Villach mit 4 Mitarbeitern.

Als Insolvenzursache gibt die Schuldnerin an, dass sich die Bäckereisparte in den vergangenen Jahren zwar knapp positiv entwickelt habe, der Betrieb der Spar-Märkte aber nicht positiv verlaufen sei. Die Spannen im Lebensmittelhandel seien gering, und die Personalkosten inzwischen zu hoch.