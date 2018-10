Villach Mann in Lokal mit dem Umbringen bedroht

Facebook

Gefährlicher Zwischenfall am Wochenende in einem Lokal in Villach. Ein stark alkoholisierter Mann aus Villach bedrohte dort einen 43-Jährigen mit dem Umbringen. Der 44-jährige Villacher zückte sogar ein Klappmesser und hantierte damit herum. Die Polizei wurde gerufen. Sie stellte das Messer sicher. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.