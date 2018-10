Facebook

Auch für die Khevenhüller Schule gilt der normale Schlüssel: 22 Kinder werden von einem Lehrer unterrichtet. In einer Klasse werden bis zu 15 Sprachen gesprochen © Pacheiner

Wie jedes Jahr versammelten sich die 185 Schüler der Khevenhüller Volksschule (VS 1) in Villach am vergangenen Mittwoch zum Erntedankfest. Hier wird das traditionelle Fest anders als in anderen Schulen gefeiert. Rund 40 Nationen und zehn verschiedene Glaubensrichtungen treffen im Rahmen eines interreligiösen Festes aufeinander. Das Fest steht im Zeichen der Vielfalt, einen dominierenden Glauben gibt es nicht. Gebetet wird ein islamisches und orthodoxes Gebet genauso wie das Vaterunser.

