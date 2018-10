Der Villacher Gernot Fischer-Kondratovitch hat ein neues Lied: Es heißt "Once upon a time over Villach" und dreht sich um Erinnerungen an seine Heimatstadt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz from Austria am Villacher Hauptplatz © KK/Youtube

Ob Triest, Wien, Prag, Bern oder London: Es gibt kaum einen Ort, an dem "Franz from Austria" mit seinen Skibrettln nicht schon war. Jetzt lässt er wieder von sich hören. In seinem aktuellen Song "Once upon a time over Villach", den er mit Drummer David Hebenstreit aufgenommen hat, tourt das Alter Ego des gebürtigen Villacher Künstlers Gernot Fischer-Kondratovitch durch Villach: über die Lederergasse zum Hauptplatz und ins Rathaus - inklusive Skibretteln auf den Stufen vor dem Stadtkino. Es ist eine surreale Skitour durch die Stadt mit Visionen von exotischen Tieren. Er erinnert sich aber auch an frühere Erlebnisse, wie Klavierunterricht am Hauptplatz oder Schulschwänzen in einem Kaffeehaus. Einerseits eine Liebeserklärung, andererseits spart der aktuell in Wien lebende Künstler aber nicht mit Kritik. "Manchmal Villach bist du etwas unangenehm. Manchmal Villach bist a bissl bled. Dann is es Zeit, dass ma weit weg geht. Doch kum i immer wieder zruck zu dir. I kehr zu dir und Villach du zu mir", singt der Musiker.