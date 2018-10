Facebook

Harald Schwarz verkauft die süße Knolle © Lara Piery (2)

Die Herbstzeit ist bekanntlich Knollenzeit. Am Marktstand der Familie Schwarz aus Bogenfeld findet man, neben saisonalen und regionalen Gemüsesorten, eine besondere Knollenrarität: die Süßkartoffel. In der heimischen Küche findet die orangefarbige Knolle immer größerer Beliebtheit. Der Familienbetrieb hat sich dieses Jahr erstmalig dazu entschlossen, die Gemüsesorte selbst anzubauen und bietet sie nun auch am Villacher Wochenmarkt an.