Bruno Nadolph hat die Küchenleitung des Trastevere in Villach an seinen Sohn Nico (20) übergeben. Das neue Konzept der "Oxerei Trastevere" setzt ganz auf Fleisch.

Nico und Michaela Nadolph servieren ihren Kunden nun herzhaftes Fleisch © Lisa Holzfeind

Den Stammkunden wird das neue Design auf der Speisekarte des "Trastevere" in Villach schon aufgefallen sein. Das bekannte Restaurant heißt jetzt „Oxerei Trastevere“. Hinter dem neuen Konzept steckt eine neue Küchenleitung. Bruno Nadolph hat das Zepter nämlich an seinen Sohn Nico (20) und seine Frau Michaela übergeben und hält sich in seiner Pension nur mehr im Hintergrund, wie er sagt. Nico hat eine Kochlehre absolviert und will nun neuen Schwung in das Restaurant bringen.