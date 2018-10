Das Designer-Outlet in Villach geht in die Verlängerung. Outlet-Chef hat nun Mietantrag für ehemalige dm-Filiale gestellt.

Bis mindestens Ende nächster Woche soll der Store noch offen halten © Lisa Holzfeind

Eigentlich hätte das Designer-Outlet am Oberen Kirchenplatz in Villach bereits Ende September schließen sollen. Nun geht das Projekt, das eigentlich nur einen zeitlich begrenzten Pop-Up-Store vorsah, aber in die Verlängerung. "Das Geschäft reißt nicht ab. Im Gegenteil: Es rennt gut. Wir werden das Outlet mindestens noch bis Ende der nächsten Woche offen halten", sagt Trendstore-Chef Oliver Hönlein.